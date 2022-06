ROMA (ITALPRESS) – E’ stato firmato, il protocollo di intesa tra l’Università degli Studi di Roma, UnitelmaSapienza, e ACEA Spa. L’accordo, finalizzato alla promozione delle attività didattiche e scientifiche, prevede la collaborazione per sviluppare l’arricchimento accademico delle nuove generazioni e promuovere un confronto costruttivo volto ad avvicinare la didattica universitaria alle esigenze del mondo del lavoro di settore.

All’incontro hanno partecipato Antonello Folco Biagini, Rettore UnitelmaSapienza, Claudio Mancini, Responsabile Risorse Umane di ACEA, Federica Marinetti, Responsabile Talent Acquisition e People Development di Acea, Donato Squara, Direttore Generale UnitelmaSapienza, Giuseppe Rodà, Area Poli Didattici e Convenzioni UnitelmaSapienza, Roberto Sciarrone, Ufficio Stampa UnitelmaSapienza.

Grazie a questo accordo, i figli dei dipendenti della multiutility avranno la possibilità di accedere ai percorsi formativi messi a disposizione da UnitelmaSapienza con una tariffa dedicata. Inoltre l’azienda e l’ateneo potranno sviluppare sinergie sulla definizione di programmi formativi specifici.

“E’ un grande piacere siglare un protocollo d’intesa con ACEA Spa, azienda leader nel settore energetico che da anni lavora per offrire servizi essenziali di alta qualità per la vita quotidiana delle persone – acqua, energia, illuminazione e trattamento rifiuti. Una importante opportunità formativa per il nostro Ateneo in relazione ai valori comuni tra le nostre istituzioni come la sostenibilità, da sempre elemento caratterizzante e strutturale che guida le scelte di business e la gestione operativa del Gruppo” afferma il Rettore.

“Siamo soddisfatti dell’accordo sottoscritto con l’università telematica UnitelmaSapienza, un sostegno concreto per le famiglie delle persone ACEA che potranno usufruire di corsi di formazione a distanza. Un segnale di vicinanza e attenzione che vuole anche sottolineare il ruolo fondamentale dell’istruzione e della formazione nel percorso di crescita dei giovani” così ha commentato Claudio Mancini, Responsabile Risorse Umane di ACEA.

foto: Ufficio stampa Unitelma-Acea

(ITALPRESS).