E’ stata inaugurata all’Edificio 6 del

Campus Universitario di Viale delle Scienze la nuova sala studio,

aperta tutti i giorni 24 ore su 24, dedicata agli studenti

dell’Universita’ degli Studi di Palermo. La sala, con 48

postazioni in un ambiente di circa 200 metri quadri, e’ dotata di

wifi UniPa, di tablet a disposizione per la consultazione rapida,

di un sistema di ingresso tramite QR code e app MyUniPa, di

videosorveglianza e di illuminazione e climatizzazione

intelligenti e adattive. L’inaugurazione si e’ tenuta alla

presenza del Rettore Fabrizio Micari, del Prorettore al

potenziamento, coordinamento e monitoraggio dei servizi agli

studenti e alle politiche relative al diritto allo studio Paolo

Inglese, dei rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e

in Consiglio di Amministrazione e delle Associazioni Studentesche.

“L’inaugurazione di questa sala studio aperta 24 ore su 24 – ha

detto il Rettore Micari – e’ la testimonianza del nostro

incessante impegno nei riguardi degli studenti, ai quali mettiamo

a disposizione uno spazio a loro dedicato sempre accessibile. Il

nostro Campus, che non ha mai smesso di essere vivo, ritorna cosi’

per nostra grande gioia, e nel pieno rispetto delle dovute misure

di sicurezza anti Covid, a ripopolarsi e a diventare ancora di

piu’ un luogo di riferimento per i nostri giovani”.