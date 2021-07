PALERMO (ITALPRESS) – L’Università degli Studi di Palermo ha conferito la Laurea magistrale honoris causa in “Studi Storici, Antropologici e Geografici” a Riccardo Galletta, generale di Divisione dei Carabinieri. “È un giorno importante, un’occasione importante”, ha affermato il rettore dell’Università di Palermo, Fabrizio Micari. “Conferiamo questo titolo – ha spiegato – a una persona che si è particolarmente distinta per l’attività che ha svolto nel nostro territorio e per tutta la sua attività e il suo percorso di appartenente all’Arma”. “Includere tra i nostri laureati figure così illustri – ha aggiunto Micari – è certamente per noi motivo di grande vanto. Per me è anche la testimonianza – ha continuato – di una solidità del rapporto tra le istituzioni che in questi anni ha costituito una delle cifre caratterizzanti del mio mandato rettorale. Abbiamo costruito una rete di rapporti tra le istituzioni e con le istituzioni veramente forte e solida. È stato uno dei punti di forza di questo rettorato”. “Ho molti motivi per essere soddisfatto”, ha dichiarato Michele Cometa, direttore del Dipartimento Culture e Società. “Il primo motivo di soddisfazione – ha spiegato – è chiaramente intellettuale: dare questa laurea al generale Galletta per un corso di laurea in storia, che si sta rinnovando sempre più e propone sempre nuove prospettive, significa integrare gli insegnamenti con qualcosa che non abbiamo, abbiamo poco o abbiamo trascurato, cioè la storia militare ma anche la storia della guerra”. Un altro motivo, poi, è “civile e sociale”, ha evidenziato. “Il generale di Divisione dei Carabinieri Riccardo Galletta è personalità di spessore culturale e professionale di primissimo rilievo”, ha affermato Rossella Cancila, professoressa ordinaria di Storia Moderna, che ha pronunciato la Laudatio. Pietro Corrao, coordinatore del Corso di Laurea in Studi Storici, Antropologici e Geografici, ha letto la motivazione: “Si è distinto – ha detto – per un’intensa attività nel campo dello studio e della didattica della storia militare”. Inoltre, “nel corso del comando della Legione Sicilia – ha aggiunto – ha intessuto uno stretto rapporto con le istituzioni educative e le associazioni palermitane, offrendo le sue competenze nel campo della storia militare in una serie di lezioni tenute nelle scuole e nell’università”. “L’ampiezza cronologica dei temi affrontati nelle pubblicazioni e nelle conferenze, il rigore metodologico, l’efficacia didattica e comunicativa, la volontà di stabilire un raccordo fra attività culturali dell’Arma e didattica universitaria – ha aggiunto Corrao leggendo ancora la motivazione – rendono opportuna la proposta di conferire al generale Galletta la Laurea magistrale honoris causa in Studi storici, antropologici e geografici”. Spazio poi alla Lectio magistralis di Galletta sul tema “La guerra dei sei giorni. Il sottile filo rosso della storia militare”. “Sono realmente emozionato – ha detto Galletta – come uno scolaretto che si presenta per l’esame”. “Considero questa attenzione avuta nei miei riguardi – ha sottolineato – un’attenzione avuta nei confronti dell’istituzione alla quale mi onoro di appartenere”. Galletta ha espresso “sentimenti di gratitudine” nei confronti dell’ateneo, ma anche “nei confronti della città di Palermo e della Sicilia a cui ho cercato di dare, durante il mio servizio – ha affermato -, tutto quello che ho potuto e dalle quali ho ricevuto molto più di quanto io abbia dato. Ritengo quindi – ha aggiunto – che questo riconoscimento vada innanzitutto ai carabinieri della Legione”.

(ITALPRESS).