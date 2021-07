PALERMO (ITALPRESS) – Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Fabrizio Micari, ha inaugurato “Serpotto”, il nuovo Parco giochi realizzato al Campus universitario di Viale delle Scienze per la comunità accademica e la città. Il progetto, coordinato da Manfredi Leone, nasce nell’ambito della terza missione da una collaborazione tra il Corso di studio in “Architettura del Paesaggio” del Dipartimento di Architettura (DARCH) di UniPa, e la Cooperativa Libera…mente, affidataria dei servizi educativi per l’infanzia dell’Università di Palermo. “Nel progetto è stata posta attenzione ai temi dell’educazione all’aria aperta – spiega Leone – offrendo un percorso che asseconda la geometria longitudinale del luogo, tra giochi tradizionali e occasioni di sperimentazione del movimento per i più piccoli, con una ricca offerta di piante da frutto, ornamentali, con siepi e fioriture che accompagnano i più piccoli nella scoperta di odori, sapori e colori attraverso le specie messe a dimora nel parco. Il nome del parco deriva dalla forma di serpente che il percorso principale compie coprendo i 1.200 m2 del parco, generando anse e curve dove sono collocati giochi e sedute. Completano la realizzazione un piccolo teatro in coda e una grande sabbiera alla testa del serpente”. La consulenza agronomica è stata di Floriana Di Leonardo, cultore della materia in Architettura del Paesaggio, direttore di cantiere Clelia La Mantia, consulente per le strutture Francesca Buscemi; il progetto grafico è a cura di Luisa Misseri, con la collaborazione di Giancarlo Gallitano. “La nostra governance ha voluto fortemente destinare alla Cooperativa Libera…mente un’area per l’insediamento del parco giochi – ha aggiunto il Rettore Micari – e attraverso una misura specifica finanziata dalla Regione Siciliana è stato possibile valorizzare i servizi dell’Asilo Aziendale dell’Ateneo. Grazie all’impegno dei ricercatori UniPa in discipline che spaziano dall’architettura del paesaggio alla pedagogia si sviluppano da tempo con interesse le tematiche dell’educazione all’aria aperta con sempre maggiore attenzione rivolta ai più piccoli. Oggi gli spazi verdi del Campus universitario UniPa si arricchiscono di un’opera architettonica green ed inclusiva messa a disposizione di tutta la comunità UniPa e della città”.

(ITALPRESS).