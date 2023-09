MILANO (ITALPRESS) – Quali conoscenze, abilità e capacità saranno richieste dalle aziende per affrontare le sfide future legate alla sostenibilità e alla trasformazione digitale? E come dovrebbe essere innovata la formazione affinché le competenze utili ad affrontare tali sfide possano essere supportate e sviluppate nel tempo? E infine come si può fare tesoro del ripensamento del modo di lavorare in azienda e di studiare in università, diviso tra ore in presenza e ore da remoto, incentivato tre anni fa dalla pandemia da Covid 19?

Per rispondere a queste domande e pensare a un approccio didattico innovativo che risponda concretamente alle domande emergenti del mercato, l’Università di Milano-Bicocca coinvolge studenti, docenti, organizzazioni ed imprese nell’hackaton “UNIMIB-EDUHACK, Joint Design of Next Generation Education Program”, una vera a propria sfida di idee e progetti, che si svolgerà martedì 19 settembre 2023 dalle 9.30 alle 17.30 presso l’aula U6-06 (Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano). L’evento è promosso dal dipartimento di Scienze economico-aziendali e Diritto per l’economia all’interno del calendario per i 25 anni dell’Ateneo. L’hackaton vuole aprire un cantiere di idee che contribuirà alla progettazione innovativa di corsi che l’Università di Milano-Bicocca lancerà in un futuro prossimo.

Studenti di tutte le discipline, docenti, organizzazioni ed imprese potranno sfidarsi in team sull’educazione del futuro, avendo a disposizione dei mentor, che li aiuteranno nello sviluppo delle soluzioni richieste, e utilizzando la metodologia del Design thinking per individuare metodologie didattiche e percorsi formativi utili per sviluppare quelle conoscenze, abilità e competenze, sia tecnico-professionali che comportamentali, sempre più richieste dalle aziende.

I team con le migliori soluzioni si sfideranno per poter accedere a un premio e per contribuire alla costruzione di un corso di laurea che sia innovativo sul fronte delle competenze formate e che migliori l’esperienza di apprendimento degli studenti attraverso l’uso di tecniche e tecnologie innovative.

