ROMA (ITALPRESS) – Raggiunto l’accordo con Unicredit sul premio di produttività 2024: 2.500 euro più una polizza di telemedicina, destinata a tutti i dipendenti in servizio e ai loro familiari. Il Vap (valore aggiunto di produttività) sarà fruibile in due modalità: opzione a) 2.500 euro, di cui 2.411,30 euro in conto welfare e 88,70 euro come contributo per la polizza odontoiatrica; opzione b) 1.900 euro, di cui 1.000 euro cash in busta paga (con aliquota fiscale agevolata al 5%); 811,30 euro in conto welfare e 88,70 euro come contributo per la polizza odontoiatrica.

Per entrambe le opzioni sarà possibile acquistare, su base volontaria, un controvalore pari a 500 euro in azioni Unicredit, attingendo dal conto welfare.

“Dopo una difficile trattativa, che ci ha visto inizialmente su posizioni distanti, grazie al profondo senso di responsabilità delle Organizzazioni Sindacali e delle strutture di governance di Unicredit, si è raggiunto un accordo di piena soddisfazione che permette ai dipendenti di beneficiare di un premio tra i più consistenti del sistema bancario italiano – commenta Rosario Mingoia, segretario responsabile Uilca Unicredit – Grazie alla crescita del 2,3% dell’utile netto rispetto all’anno precedente – risultato ottenuto con l’impegno e la dedizione delle lavoratrici e dei lavoratori dell’istituto – il Vap aumenta del 15%. E’ giusto premiare la produttività e la professionalità delle persone che hanno consentito alla Banca, anche per il 2024, di raggiungere risultati brillanti, collocandola tra le aziende di credito con le migliori performance. Questo accordo segue quello di grande valore sulla formazione, recentemente sottoscritto”.

Gli importi destinati a conto welfare saranno riconosciuti entro il 10 aprile 2025. Per quanti sceglieranno l’opzione con la componente cash in busta paga, i previsti 1.000 euro lordi verranno accreditati nel cedolino del mese di giugno, mantenendo inalterata la data di erogazione dei restanti 811,30 euro come welfare (aprile).

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).