MILANO (ITALPRESS) – UniCredit aderisce al bando pubblico “RiParto” dedicato alle mamme. Il programma, rivolto alle aziende

che vogliono introdurre nuovi progetti di welfare, sostiene le mamme che ritornano al lavoro dopo la gravidanza e promuove l’equilibrio tra vita privata e lavoro. Quest’ultimo, spiega una nota, rappresenta un obiettivo fondamentale nella strategia di UniCredit ed è in linea con il piano di caring dedicato ai dipendenti.

I nuovi servizi di welfare saranno introdotti nel 2025. Le neo-mamme avranno a disposizione un voucher, una tantum, fino a 1.000 euro, che potranno utilizzare a rimborso delle spese di baby-sitting e di asilo nido; potranno inoltre accedere a un nuovo canale online, attraverso il quale beneficiare di servizi quali

il supporto psicologico, la consulenza ostetrica e pedagogica, oltre al career counseling, che renderà più agevole il ritorno alla vita aziendale.

Questa iniziativa arricchisce l’offerta di welfare aziendale di UniCredit, Welfare Reconnect, finalizzata a tutelare il potere di acquisto, neutralizzare le disparità di genere, migliorare la conciliazione tra vita privata e lavoro dei dipendenti e il benessere individuale, organizzativo e sociale.

“Il programma Welfare Reconnect – articolato nelle dimensioni del potere d’acquisto, dell’education e del well-being – dimostra come UniCredit continua a investire nel Caring delle persone, con soluzioni che generano impatti positivi anche sui familiari (con iniziative di genitorialità e caregiving) e sulle comunità, in un’ottica di sistema welfare integrato – conclude la nota -. Questo impegno è realizzato grazie al dialogo costante con la Commissione Welfare e le Organizzazioni Sindacali e ha visto importanti riconoscimenti esterni, come MF Innovation Award, HRC Award e Global Welfare Score 2024”.

