PESCARA (ITALPRESS) – Si svolgerà il prossimo 30 settembre, con inizio alle ore 18 a Pescara (Aula 31, Polo didattico di Viale Pindaro dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti- Pescara) l’incontro di “Conversazioni sul Denaro”, il programma di educazione finanziaria offerto gratuitamente dalla Banking Academy – ESG Italy di UniCredit, in collaborazione con Equonomics e Open Influence.

Il tema dell’incontro è “Primi passi nella vita adulta: il denaro come strumento di libertà”.

Sapere gestire il denaro è determinante nelle prime fasi di ingresso nel mondo del lavoro per negoziare la propria retribuzione e per definire il proprio compenso economico, per avviare una impresa o un progetto professionale autonomo e quando si costruiscono le basi di una vita autonoma fuori dal nucleo familiare di origine. La gestione dei primi guadagni, quella delle spese legate all’affitto o all’acquisto di una casa, la condivisione delle spese nella coppia, i primi investimenti e la protezione, sono azioni che incidono molto in queste fasi della vita e che diventano fondamentali per porre le basi di una serenità complessiva per il proprio futuro.

Dopo le tappe di Milano e Verona, durante le quali e si è parlato del rapporto tra competenze finanziarie, inclusione sociale e autonomia di bambine, bambini e adolescenti, il programma di UniCredit approda in Abruzzo per approfondire il ruolo giocato dalle competenze finanziarie quando si entra nella fase adulta del ciclo di vita. L’incontro, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, sarà introdotto dai saluti di Stefania Migliori, Prof.ssa Ordinaria e Direttrice Dipartimento di Economia Aziendale – Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Augusta Consorti, Prof.ssa Ordinaria e Decana Dipartimento di Economia Aziendale – Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Francesco De Luca, Prof. Ordinario di Economia Aziendale e docente di International Accounting Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara e Dino Renna, Responsabile Retail Business Centro di UniCredit.

A seguire sono previsti gli interventi di Giovanna Marrazzo, Jewels Designer e Owner di Gio Marrazzo Gioielli, Ivana Neffat, Coordinatrice Programma Banking Academy, ESG Italy di UniCredit, Lucia Pellino, HR Director Marketing R&D and Central Staff / D&I and Welfare & Wellbeing Director, Lavazza, Domenico Pizzi, Area Manager Retail Abruzzo e Molise di UniCredit, Azzurra Rinaldi, Direttrice della School of Gender Economics presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, Co-Founder e CFO Equonomics e Renata Sulli, Avvocata esperta matrimonialista

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).