BERGAMO (ITALPRESS) – Si è tenuta questa mattina, nell’Aula Magna della Sede di Sant’Agostino a Bergamo, la Cerimonia di proclamazione dei Dottori di ricerca dell’Università degli studi di Bergamo, inserita nel PhD Day 2024: protagonisti i 32 neodottori e le neodottoresse di ricerca, ai quali l’ospite d’eccezione dell’appuntamento Peter Benz, Magnifico Rettore della Bauhaus-Universitàt Weimar, ha rivolto la sua lectio magistralis esortandoli ad affrontare il futuro con coraggio, augurando loro il meglio e auspicando nella loro capacità di gestire l’incertezza che contraddistingue la vita in generale, e la fase di vita post-dottorato nel loro caso specifico. Intervenuto in scia ai saluti istituzionali del Rettore Sergio Cavalieri, che ha ricordato l’importanza del PhD Day in qualità di “giornata che esalta la missione fondamentale dell’università: formare le future generazioni di ricercatrici e ricercatori, assicurando una continuità nel rigore metodologico e nei valori etici. Questo impegno si concretizza attraverso l’incremento dei percorsi di dottorato, le collaborazioni internazionali e l’offerta di opportunità di studio e ricerca presso enti esteri. La ricerca scientifica, come l’arte, deve mirare alla bellezza e alla perfezione, in un costante sforzo di oltrepassare i limiti della conoscenza”, il prof. Peter Benz nel suo intervento ha detto: “Essere un artista – o nel mio caso, un designer – significa avere il coraggio di non avere paura. In tedesco abbiamo un termine meraviglioso, ‘Zuversicht’, che potremmo tradurre in italiano come ‘fiducià. Tuttavia, non sono sicuro che questa traduzione catturi tutte le sfumature. ‘Zuversicht’ non è solo speranza, ma una fiducia attiva e vitale, che include l’auto-efficacia, cioè la convinzione di poter prendere in mano la propria vita e farne qualcosa di grande. Voi avete completato un dottorato, e solo lo 0,5% della popolazione italiana può vantare un tale risultato. Chi, se non voi, dovrebbe avere la fiducia e il coraggio di affrontare l’incertezza? Credo persino che abbiate il dovere di essere coraggiosi e fiduciosi, un obbligo verso una società in difficoltà”. La giornata di appuntamenti dedicati ai dottorandi è iniziata alle 9:30 con il momento di Welcome rivolto ai neo immatricolati del XL ciclo, seguito dalla Cerimonia di proclamazione e, nel primo pomeriggio, dall’esposizione e la presentazione di poster scientifici da parte dei 32 dottorandi (iscritti al secondo anno di corso) dell’Università degli studi di Bergamo e di 14 dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Alle 17, sempre nella sede di Sant’Agostino presso l’Aula Magna, l’inaugurazione della XXII edizione di BergamoScienza alla presenza di Frances Hamilton Arnold, Premio Nobel per la Chimica 2018.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Unibg