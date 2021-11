POTENZA (ITALPRESS) – Si è insediato oggi, a Potenza, il nuovo Direttore Generale dell’Università degli studi della Basilicata per il triennio 2021-2024: Andrea Putignani – di 47 anni, laureato in Giurisprudenza e precedentemente in servizio come dirigente nell’Università di Roma La Sapienza – subentra a Giuseppe Romaniello, che ha lasciato l’incarico di Dg dell’Unibas lo scorso ottobre. “Do il benvenuto in Basilicata al nuovo Direttore Generale – ha detto il Rettore, Ignazio Marcello Mancini – e gli auguro buon lavoro, con la certezza che, con la sua professionalità e la sua competenza, saprà cogliere e guidare le sfide di innovazione e crescita del nostro Ateneo. Ringrazio infine il precedente Dg, Giuseppe Romaniello, per il lavoro svolto in questi anni”.

“Ringrazio il Rettore e la comunità accademica – ha spiegato Putignani – per avermi onorato della fiducia di questo incarico che svolgerò con entusiasmo e spirito di servizio oltre che con la piena consapevolezza delle responsabilità che comporta. Sono convinto che lavorando in squadra e con un forte impegno quotidiano potremo essere all’altezza delle sfide che l’Unibas sarà chiamata ad affrontare in questi prossimi anni”.

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Roma La Sapienza, Putignani ha lavorato al Garante per la protezione dei dati personali dal gennaio 2001 al luglio 2008; in seguito è stato dal luglio 2008 al settembre 2011 Vice Capo Vicario dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Dirigente di ruolo dell’Università di Roma La Sapienza dall’ottobre 2008, ha diretto l’Area Affari Istituzionali dell’Ateneo dal dicembre 2012 al febbraio 2019, per poi passare a dirigere l’Area Risorse Umane, in tale veste coordinando un team di 80 unità di personale.

