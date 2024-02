ROMA (ITALPRESS) – La presidente della Repubblica di Ungheria, Katalin Novak, ha annunciato le sue dimissioni con una dichiarazione in diretta tv.

La sua decisione arriva dopo le proteste suscitate dalla grazia che aveva concesso nel 2023 a un uomo condannato per aver nascosto una serie di abusi sessuali su minori in un istituto per bambini gestito dallo Stato. “Sulla base della richiesta di clemenza e delle informazioni disponibili, nell’aprile dello scorso anno ho deciso a favore della grazia nella convinzione che il condannato non avesse abusato della vulnerabilità dei bambini a lui affidati – ha spiegato -. Ho commesso un errore, perché la decisione di concedere la grazia e la mancanza di spiegazioni potevano sollevare dubbi sulla tolleranza zero nei confronti della pedofilia”.

