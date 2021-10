ROMA (ITALPRESS) – Continuano la loro corsa Atalanta e Roma, a punteggio pieno dopo tre giornate con 9 punti nel campionato Under 18 di serie A e B: i bergamaschi hanno avuto la meglio contro il Sassuolo (3-0), i giallorossi si sono invece imposti di misura in casa contro il Parma (2-1). A 7 punti seguono la Spal ed il Genoa, che ha battuto 1-0 la Lazio. Sconfitta inattesa, invece, per il Milan che perde 2-1 ad Empoli. Nel posticipo di lunedì ad ora di pranzo, l’Inter si impone 3-2 sul campo del Verona. Ancora a 0 punti, invece, il Bologna.

Nel girone A degli Under 17, corsa inarrestabile del Genoa che ha vinto 4 gare su 4: ultima “vittima” l’Empoli, sconfitto in casa 3-2 dai liguri. Bene anche la Fiorentina, seconda con 9 punti grazie alla vittoria ottenuta per 2-0 sul campo dello Spezia. Tanto equilibrio, invece, nel gruppo B con tre squadre in testa a 10 punti: le due milanesi ed il Vicenza. Se l’Inter ha vinto 4-1 a Pordenone ed il Milan 2-o contro il Venezia, soltanto un pari (1-1) per il Vicenza sul campo dell’Udinese. Invece, nel gruppo C, la Roma ne fa addirittura 7 alla Salernitana portandosi a 9 punti, uno in meno del Benevento capolista ma anche con una gara in meno. Nove punti anche per la Lazio e Napoli che vincono e convincono.

Nel girone A degli Under 16, la Juve ne fa 6 all’Alessandria ma rimane capolista il Monza, vittorioso 2-0 a Spezia. Bellissima gara, nel girone B, tra Verona e Milan terminata 3-4 per i rossoneri ma sono i cugini nerazzurri la squadra capolista con 6 punti dopo la sofferta vittoria 3-2 contro l’Udinese. Nel gruppo C vola il Pisa, sei punti e vittoria nel derby contro l’Empoli (1-3). Infine, nel girone D punteggio pieno e vittorie piene per Benevento e Lazio che vincono, rispettivamente, 4-0 contro il Cosenza e 5-0 in trasferta contro la Salernitana.

Nel girone A degli Under 15, la Juve vola sull’ottovolante: 8-1 all’Alessandria e primato con Cagliari e Torino, tutte e tre con sei punti dopo due giornate. Nel girone B, vanno a braccetto Atalanta, Milan e Brescia con sei punti ma la vittoria di giornata va assegnata al Venezia che vince 8-0 in trasferta contro il Cittadella in una sorta di derby veneto. Nel girone C, invece, il derby toscano lo vince l’Empoli che batte il Pisa 4-2 e si porta al primo posto della classifica con Fiorentina e Bologna. Infine, nel gruppo D le romane vanno a braccetto al comando della classifica assieme alla Reggina: sei punti per tutte e tre.

Bagarre nei vari gironi del Campionato Under 17 di serie C: Renate e Giana Erminio al comando nel gruppo A, Sudtirol, Pergolettese e Padova nel gruppo B. Troviamo due squadre emiliane al comando del gruppo C, Reggiana e Modena con 6 punti dopo due gare. Nel gruppo D, invece, sono in testa il Montirosi Tuscia e il Pontedera, entrambe vittoriose in trasferta. Nel girone E grandi nomi intesta alla classifica: si tratta di Pescara, Foggia e Avellino mentre, nel gruppo F, Catanzaro e Bari guidano il gruppo con sei punti dopo i primi 180 minuti di questo campionato.

Pro Sesto, Lecco e Seregno cominciano il loro campionato fra gli Under 15 di C con due vittorie consecutive, così come Padova, Mantova e Albinoleffe nel gruppo B. Ben 4 squadre, invece, in testa nel girone C: si tratta di Cesena, Ancona Matelica, Reggiana e Modena. Quartetto anche in quello D, con Pontedera, Monterosi Tuscia, Viterbese e Aquila Montevarchi. E’ una sfida a 4 squadre con sei punti anche quella del girone E con Avellino. Juve Stabia, Turris e Foggia appaiate in classifica mentre Palermo, Monopoli, Catanzaro e Taranto sono le capoclassifica del girone F.

