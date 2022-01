ROMA (ITALPRESS) – Riprendono, anche se non a pieno regime, i Campionati Nazionali Giovanili professionistici maschili organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc. Tre le gare previste per il torneo Under 18 di Serie A e B, con la momentanea capolista Spal che fa visita all’Empoli e le altre due sfide Ascoli-Genoa e Parma-Torino. Analogo discorso per il Campionato Under 17 di Serie A e B, con nove delle diciannove gare previste in calendario che si disputeranno domenica 23 gennaio. Tra gli incontri in programma, spiccano Cremonese-Juventus e Parma-Sampdoria per il gruppo A e Venezia-Inter per il girone B.

Per quanto attiene le altre categorie – Under 16 e Under 15 di Serie A e B, Under 17, Under 16 e Under 15 di Serie C – al fine di agevolare la ripresa e la pianificazione dell’attività, il turno in programma il 30 gennaio 2022 è riprogrammato al 20 febbraio 2022.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com