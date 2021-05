ROMA (ITALPRESS) – Primo tentativo di fuga nel gruppo 1, dove il Como vince 4-2 contro il Pro Vercelli e si porta a +4 sulla seconda. Nel girone 2 resta primo il Renate, ma si fa sotto il Piacenza distante ora una sola lunghezza: i nerazzurri pareggiano 3-3 con il Modena, i biancorossi superano 2-1 la Pro Sesto. Del terzetto di testa prima della giornata, ne restano solo due nel gruppo 3, grazie alla roboante vittoria del Padova sul Legnago (5-0) e del successo della Feralpi sulla VirtusVecomp Verona (0-3). Nel gruppo 4 è fatale la prima caduta stagionale dell’Alma Fano, che viene surclassato dal Perugia per 0-4 e perde anche la testa della classifica in favore degli umbri. Rincorre il Cesena, 2-0 sull’Imolese, mentre il San Marino ottiene i primi punti con il 3-1 sul Ravenna. Confermano le loro posizioni Pontedera e Pistoiese nel gruppo toscano vincendo contro Lucchese e Grosseto, con la Carrarese che cede il passo a causa del 3-3 contro il Livorno. Nel girone 6 ancora Umbria protagonista: sia il Gubbio che la Ternana segnano cinque gol avendo la meglio su Fermana e Matelica e guadagnandosi rispettivamente la prima e la seconda posizione in classifica.

Gruppi 7 e 8 dominati da due formazioni a punteggio pieno, il Catania che vince 0-2 a Castellammare di Stabia, e il Monopoli che schiaccia il Potenza segnando cinque gol. Da registrare anche lo spettacolare derby tra Paganese e Cavese, che viene vinto dagli aquilotti per 4-3, il 2-2 tra Foggia e Bari e la vittoria esterna del Francavilla sul Bisceglie.

(ITALPRESS).