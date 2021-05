ROMA (ITALPRESS) – Nel campionato nazionale under 17 di serie C nessuna delle inseguitrici del gruppo 1 approfitta del riposo della capolista Como: doppio pareggio in Alessandria-Novara e Pro Vercelli-Lecco e lariani ancora in testa a +3. Speculare il turno del gruppo 2, 1-1 tra Pro Sesto e Carpi e 2-2 tra Modena e Piacenza, con quest’ultima che raggiunge a quota 10 il Renate che dovrà recuperare la partita con la Pergolettese. Nel girone 3 vittoria e primato in solitaria per la Feralpisalò, mentre nel 4 controsorpasso dell’Alma Fano ai danni del Perugia: i marchigiani vincono in trasferta sul Ravenna, gli umbri perdono in casa contro il Cesena.

Nel gruppo toscano prima sconfitta del Pontedera (1-0 per il Livorno), che rimane primo visto il rinvio di Pistoiese-Carrarese, mentre il Grosseto regola la Lucchese fanalino di coda 1-4. Mercoledì ci sarà una grande possibilità per la Ternana, nel posticipo contro la Sambenedettese: le Fere possono scavalcare sia il Gubbio sconfitto dall’Arezzo che la Fermana vincente contro il Matelica. Ancora a punteggio pieno il Catania nel proprio girone grazie all’1-0 all’Avellino, con la Cavese che si conferma seconda con il 4-1 alla Juve Stabia. Imbattuto ma non vittorioso il Monopoli, che nel girone 8 impatta 3-3 contro il Bari, con il Francavilla che accorcia a -4 dopo la vittoria per 3-1 sul Foggia.

