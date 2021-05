ROMA (ITALPRESS) – Rispetto ai programmi iniziali, rinvii dell’ultimo minuto per Inter-Cremonese, Ascoli-Napoli e Cosenza- Crotone nel Campionato Nazionale Under 17. Nel gruppo 1 vincono i propri derby Genoa e Juventus: emozionante 2-3 in casa della Sampdoria per i rossoblù, mentre i bianconeri surclassano i cugini del Torino con un perentorio 0-4. Quattro gol segnati anche dal Monza, che ha la meglio sul Cagliari, mentre nel girone 3 doppia sconfitta per le favorite Vicenza (3-2 contro il Brescia) e Atalanta (1-0 contro il Chievo Verona). Gruppo 4 sempre più biancoceleste, con la Spal che regola il Cittadella con facilità e sale a 13 punti, a +6 sull’Udinese seconda vincente contro il Pordenone. Tennistico il risultato del derby di Reggio Emilia, 0-6 del Sassuolo a domicilio, mentre il Bologna domina 3-0 la sfida con il Parma restando a -2 dai neroverdi. Nel gruppo 6, successo esterno della Lazio contro il Pisa, 3-5 che permette ai biancocelesti di raggiungere la testa della classifica grazie alla contemporanea sconfitta della Roma, che viene superata sia nella partita che nella graduatoria dall’Empoli. Ultimi due risultati il pareggio per 1-1 tra Frosinone e Benevento e il 3-5 con cui il Lecce batte la Salernitana.

(ITALPRESS).