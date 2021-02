PALERMO (ITALPRESS) – “L’Avvocato tributarista: professionalità e specializzazione”. E’ il tema del convegno, promosso dalla Camera Avvocati Tributaristi di Palermo, dall’Uncat e dalla Scuola di Alta Formazione e Specializzazione Uncat, nel corso del quale sarà presentato il sesto corso biennale per conseguire il titolo di Avvocato specializzato in Diritto Tributario. L’incontro si terrà domani, in videoconferenza sulla piattaforma zoom, alle ore 17.

Ad introdurre e moderare i lavori sarà l’avvocato Angelo Cuva, presidente Cat Palermo, vicepresidente Uncat e responsabile sede Palermo Scuola Uncat. Una lectio magistralis sarà tenuta dal decano dei tributaristi italiani, Andrea Parlato, professore benemerito dell’Università di Palermo.

La Scuola di specializzazione di Formazione Uncat è l’unica che realizza il percorso formativo che consente di ottenere il titolo di Avvocato Specialista in Diritto Tributario. Il corso si propone di fornire agli iscritti le conoscenze teoriche e pratiche e l’addestramento all’uso degli strumenti tecnico giuridici per l’esercizio della consulenza e difesa tributaria nelle diverse fasi del procedimento amministrativo e di quello contenzioso. A questo scopo il corpo docente è formato da avvocati tributaristi cassazionisti, professori universitari, magistrati e rappresentanti dell’amministrazione finanziaria.

Il convegno è valido ai fini della formazione continua degli Avvocati e saranno attribuiti 3 crediti.

(ITALPRESS).