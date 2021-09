Da un’idea della Segreteria di Stato per il Turismo nasce “Una voce per San Marino”, un festival canoro internazionale che garantirà al vincitore la partecipazione all’edizione 2021 di Eurovision Song Contest. All’evento, organizzato da Media Evolution srl e realizzato grazie alla partnership con San Marino RTV, emittente televisiva affiliata EBU e detentrice dei diritti di partecipazione ad Eurovision Song Contest, è possibile iscriversi a partire da oggi compilando la documentazione presente sul sito internet del Festival fino al prossimo 10 gennaio 2022. A “Una voce per San Marino” potranno partecipare artisti “emergenti” e “big” della musica senza alcun limite di cittadinanza o di lingua con la quale viene interpretato il brano scelto. Dal 13 al 19 dicembre e dal 5 all’11 gennaio 2022 verrà avviata a San Marino, presso il Teatro Titano, un’accademia per gli artisti “emergenti” iscritti al concorso che fungerà anche da casting preliminare mentre nel mese di febbraio 2022 il concorso per artisti “emergenti” di concluderà con le semifinali e la finale che decreterà il nome degli 8 artisti che, insieme ai big selezionati (senza alcun limite di nazionalità e lingua), si esibiranno il 19 febbraio 2022 nella finalissima quando una giuria qualificata incoronerà il vincitore. L’iniziativa ideata dalla Segreteria di Stato per il Turismo con la preziosa collaborazione della San Marino RTV vuole incontrare i suggerimenti di EBU che promuove la scelta dei partecipanti ad Eurovision Song Contest attraverso concorsi nazionali e internazionali e, contemporaneamente, assume un prezioso valore turistico e di immagine con un indotto per il comparto garantito dalla presenza di artisti emergenti, big, staff e addetti ai lavori in Repubblica per un periodo piuttosto lungo. Questa mattina, presso gli studi di San Marino RTV, il Segretario di Stato per il Turismo di San Marino Federico Pedini Amati, Vittorio Costa di Media Evolution e il responsabile del progetto per la San Marino RTV Alessandro Capicchioni sono intervenuti per presentare il progetto. “Credo moltissimo nelle opportunità che questo evento può garantire al nostro Paese. Parliamo di immagine, messaggi positivi e anche di un importante indotto”, ha detto Federico Pedini Amati, segretario di Stato per il Turismo. “Ormai tutti i Paesi che partecipano ad Eurovision Song Contest qualificano i suoi artisti sulla base di un Festival e noi abbiamo voluto fare lo stesso – ha spiegato Pedini Amati – aprendo però lo stesso a tutti gli artisti del mondo senza alcuna limitazione, né di cittadinanza e né di lingua, con un occhio di riguardo per i sammarinesi ai quali garantiremo wild card per le fasi avanzate. Ringrazio la San Marino RTV, detentrice della partecipazione, per averci concesso l’opportunità di organizzare questo evento in collaborazione e Media Evolution che si occuperà dell’organizzazione vera e propria, dal ricevimento delle iscrizioni all’organizzazione delle finali. Sono certo che sarà un grande evento e oggi, anche solamente parlarne e poterlo annunciare, mi emoziona”. (ITALPRESS).