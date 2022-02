MILANO (ITALPRESS) – Achille Lauro, Valerio Scanu, Ivana Spagna. Sono questi i nomi di alcuni dei 9 Big che prenderanno parte, il 19 febbraio al Teatro Nuovo di Dogana, alla finalissima di “Una voce per San Marino”. Il concorso, che decreterà il rappresentante per la Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest di Torino, ha già attirato in questa prima edizione l’attenzione del grande pubblico.

“Più di 500 artisti da tutto il mondo hanno partecipato alla prima fase di selezione – ha dichiarato nella conferenza stampa di presentazione della finalissima all’interno del The Westin Palace Hotel di Milano il Segretario di Stato Federico Pedini Amati – e ora questi 9 grandi nomi della scena musicale internazionale si aggiungeranno ai 9 artisti emergenti e alla wild card sammarinese, rappresentata da Fabry & Labiuse feat. Miòdio, primi partecipanti per San Marino all’Eurovision del 2008. Un evento che è una novità assoluta per la Repubblica, una sfida nella sfida, un modo innovativo per far conoscere il nostro territorio a tanti artisti e la destinazione turistica a tantissimi fan”.

Ad affiancare il Segretario in conferenza il nuovo Direttore Generale di San Marino RTV Ludovico di Meo e Vittorio Costa, CEO di Media Evolution, i principali promotori dell’evento. La serata del 19 febbraio sarà condotta da Senhit e Jonathan e tutti gli artisti saranno sottoposti al giudizio di 5 professionisti del settore, che saranno annunciati venerdì 18 febbraio 2022. Sarà inoltre istituita una giuria ad hoc – anch’essa sarà annunciata il 18 febbraio – per valutare il brano in concorso più radiofonico.

