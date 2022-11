Una rete per proteggere i minori da abusi e maltrattamenti

In Italia ci sono circa 9 milioni di minori e di questi il 9% subisce maltrattamenti, di cui l'85% psicologici. Serve una rete coordinata a supporto della famiglia e della scuola per prevenire e ogni forma di disagio. È questa la proposta lanciata nel corso di "Infanzia bruciata. Aiutiamoli a sorridere", incontro organizzato dal Think Tank "On Radar" della Fondazione Internazionale Menarini. xl3/fsc/gtr