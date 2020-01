Una mostra sulla Shoah agli aeroporti milanesi

"Arte nella Shoah" e' il titolo della selezione di opere create durante i nefasti anni della persecuzione ebraica da venti artisti, curata dall'Istituto Yad Vashem di Gerusalemme ed in esposizione (per la prima volta in Italia) nei gate di imbarco di Linate e nell'atrio della stazione ferroviaria del Terminal 1 a Malpensa. trl/pc/red