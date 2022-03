VENEZIA (ITALPRESS) – Dal 5 al 26 marzo 2022 in Biblioteca civica VEZ è allestita la mostra Crollo e riedificazione del campanile di San Marco. Materiali storici dalla collezione di Angelo Pavanello.

La mostra è realizzata in occasione dei 110 anni dalla riedificazione del campanile di San Marco (1912) e dei 120 anni dal crollo del 1902. I materiali esposti provengono dalla collezione di Angelo Pavanello, imprenditore collezionista locale che dagli anni ’70 ha iniziato le sue raccolte di libri antichi, quadri, editti e stampe, immagini sacre, manoscritti, monete, che oggi contano migliaia di oggetti. La mostra è organizzata a cura dell’Associazione di Promozione Sociale Pro Loco di Mestre in collaborazione con il Comune di Venezia e il Servizio VEZ Rete Biblioteche Venezia. L’esposizione è di 34 pannelli contenenti in originale progetti, documenti, foto d’epoca, studi, medaglie e informazioni sul Campanile nel suo complesso; abbraccia la lunga storia del Campanile, dall’epoca in cui era una torre di avvistamento a quando diventò il vero e proprio campanile della Basilica di San Marco, raccontata attraverso documenti, immagini e studi sul monumento prima del crollo del 1902, fino ad arrivare alla riedificazione “com’èra e dov’èra”. E’ possibile visitare la mostra da lunedì a sabato dalle 9 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 13, orari coincidenti con l’apertura della biblioteca.

L’accesso è libero e gratuito e secondo le normative vigenti anti-Covid che prevedono l’accesso con Super Green Pass.

(ITALPRESS).

