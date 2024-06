ROMA (ITALPRESS) – Una fullonica romana di grandi dimensioni è stata trovata dagli operai al lavoro nel cantiere per la pedonalizzazione di piazza Pia, opera strategica per il Giubileo, ritrovamento che non rallenterà la tabella di marcia per il completamento dell’opera. Lo hanno assicurato, nel corso di una conferenza stampa, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, monsignor Rino Fisichella, l’amministratore delegato di Anas, Aldo Isi, la soprintendente speciale di Roma, Daniela Porro.

“E’ finita l’epoca in cui le sovrintendenze erano gli enti del niet, che sostenevano ‘questa cosa non si può farè, e si è aperta l’epoca di una collaborazione efficace tra le istituzioni”, ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

“Sul piano globale c’è una grande riscoperta della storia di Roma, tutti quanti si appassionano e vogliono conoscere la storia di questa città, quello che presentiamo oggi è un ritrovamento eccezionale, si troverà un punto di equilibrio tra esigenze di tutela, Roma è uno scrigno, e quelle di modernizzazione del tessuto urbano”.

La fullonica, una antica lavanderia romana, sarà collocata nei giardini di Castel Sant’Angelo, insieme agli altri reparti, in un’area museale con ricostruzioni in 3D che permetteranno una visita speciale nel periodo storico di riferimento: tra la seconda metà del II e l’inizio del III secolo dopo Cristo.

“Questo è un caso emblematico e positivo di come la collaborazione istituzionale può portare una soluzione doppiamente positiva”, ha spiegato il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri. “Noi abbiamo questo ritrovamento – ha aggiunto – grazie agli scavi per un’opera strategica per il Giubileo.

Da una parte si può valorizzare e rendere conoscibile questo ritrovamento dall’altra realizzare, nei tempi previsti il sottopasso”. Il cantiere è operativo h24, non si fermerà per consentire il rispetto del cronoprogramma con la sua ultimazione prima dell’apertura della Porta Santa.

“E’ già stato trovato l’ambiente dove conservare, in questo periodo, i reperti ritrovati”, ha assicurato Isi. “Il cantiere è complesso – ha detto – ma non si è mai fermato e ha proseguito in tempi record: abbiamo già realizzato il tetto della galleria e siamo alla fase finale. Stiamo affrontando questa fase con una grandissima collaborazione”.

Monsignor Rino Fisichella ha ricordato di essersi “commosso quando mi hanno informato della scoperta – ha affermato -, perchè il Giubileo è un evento di popolo e la scoperta di una lavanderia, di fatto, mi ha riportato alla mia giovinezza quando non esisteva la lavatrice, nel cortile dove sono nato c’era un settore dove le mamme andavano a lavare i pani, la tecnologia ci può dare tanti strumenti utilissimi ma la storia ci ricorda come siamo arrivati a questo e quando c’era tanta umanità”.

