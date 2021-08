I SUV DS 3 Crossback e DS 7 Crossback, la berlina DS 9 E-Tense e la novità DS 4: tutti i modelli DS Automobiles hanno una caratteristica che fa parte dell’esclusivo corredo con cui viene presentato il savoir faire del brand. Si tratta dell’esperienza sensoriale, con cui i differenti sensi che la natura ci ha fornito sono chiamati in causa per esprimere un’inedita consapevolezza a bordo di queste vetture premium.

La vista è il senso abitualmente utilizzato per primo, e con lo stile scultoreo e carismatico dei differenti modelli DS Automobiles trova facilmente un’appagante dimensione che contraddistingue il carismatico design fuori dal coro. Esternamente, la firma luminosa delle luci diurne rafforza ulteriormente la distintività di un design fatto per stupire e coinvolgere emotivamente. La voglia di sorprendere è ancora più evidente nell’abitacolo, che arriva a sovvertire gli schemi per rendere unica l’esperienza di viaggio. Lo dimostrano le differenti soluzioni per la climatizzazione di bordo, e le finiture della selleria che arrivano ad abbracciare la console, su cui si alternano dettagli futuristi ed elementi retrò sapientemente reinterpretati. Dalla vista all’udito, per prendere consapevolezza di una dimensione pronta a esaltare il silenzio e l’isolamento acustico che avvolgono i passeggeri in una rilassante atmosfera. Un effetto ancora più incisivo con le varianti E-TENSE, dove la trazione Electric rende l’esperienza di viaggio unica e privilegiata.

Nel contempo la disponibilità dei sofisticati sistemi audio HI-FI Focal offre l’occasione per l’ascolto di appaganti sonorità, in base alle singole preferenze musicali, seguendo quel gusto individuale che DS Automobiles da sempre incoraggia. Nel rigenerante abitacolo a questo punto entra in gioco anche l’olfatto, gratificato dalla presenza di aria pura che i moderni sistemi di climatizzazione DS Automobiles filtrano dall’esterno. Un efficace modo per favorire il benessere e concentrarsi sulle inebrianti sensazioni trasmesse dai pregiati pellami, offerti in opzione sui differenti allestimenti. L’esaltazione del loro profumo invoglia ad usare il tatto, per toccare con mano la morbidezza del pellame e l’esclusiva lavorazione a braccialetto d’orologio, impreziosita dalle eleganti cuciture point-perle.

Anche i pulsanti di selezione dei differenti comandi, con il loro design geometrico che richiama preziosi gioielli, arricchiscono l’esperienza sensoriale, contrapposta alla tecnologia a sfioro di differenti regolazioni presenti in plancia.

