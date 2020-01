UNA BIBBIA DA PAPA FRANCESCO, ZANIOLO FRA I DESTINATARI

Nicolò Zaniolo riceverà una Bibbia da Papa Francesco. Il prossimo 26 gennaio si celebrerà per la prima volta la Domenica della Parola di Dio e la mattina, alle 10, il Santo Padre presiederà la santa Eucaristia nella Basilica di San Pietro. A conclusione della celebrazione eucaristica, fa sapere il Pontificio Consiglio per la Promozione della nuova Evangelizzazione, “Papa Francesco compirà un gesto simbolico: consegnerà la Bibbia a 40 persone in rappresentanza di tante espressioni della nostra vita quotidiana: dal vescovo allo straniero; dal sacerdote alle catechiste; dalle persone consacrate al poliziotto e alla guardia svizzera; dagli ambasciatori dei vari continenti ai docenti universitari e maestri di scuola primaria e secondaria; dal povero al giornalista; dal Gendarme al detenuto che sta scontando l’ergastolo in stato di semilibertà; da alcune famiglie a Nicolò Zaniolo in rappresentanza degli sportivi; la riceveranno anche un rappresentante delle Chiese Ortodosse e delle Comunità Evangeliche”.

