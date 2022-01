Una app per i giovani che non studiano e non lavorano

Si chiama Level8, ed è una una nuova app per coinvolgere in percorsi di formazione digitale i giovani che non studiano e non lavorano, i cosiddetti Neet. A lanciarla è stata la Fondazione Vodafone. abr/mrv/gtr