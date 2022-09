Un toro finisce in un canalone, issato in volo con un elicottero

Un toro finisce in un canalone, issato in volo con un elicottero

Issato in volo con un elicottero: un toro che era finito in un canalone a Carlentini, nel siracusano, è stato salvato così dai vigili del fuoco. Il toro è stato imbracato e trasportato in un luogo sicuro. abr/gsl