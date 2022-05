Grande successo, ieri sera, per il concerto di musica classica che ha inaugurato il “Bicocca Music Festival”, la prima edizione della kermesse musicale promossa dall’Università di Milano-Bicocca fino al 26 maggio. Sul palco dell’Auditorium Martinotti, il pianista Filippo Gorini e la violinista Stephanie Zyzak hanno eseguito la Sonata per violino e pianoforte n.3 in mi maggiore di Johann Sebastian Bach, la Sonata per violino e pianoforte in la maggiore op. 162 “Gran Duo” di Franz Schubert, la Sonata per violino e pianoforte di Leoš Janàcek e la Sonata per violino e pianoforte n. 2 op. 100 in la maggiore di Johannes Brahms. Dall’opera lirica al reggae, dall’elettronica al pop passando per il jazz, nei prossimi giorni artisti, studenti, gruppi musicali, solisti – professionisti e non – suoneranno e canteranno animando l’ateneo e il quartiere Bicocca. Pensati per il quartiere sono gli eventi in piazza dell’Ateneo Nuovo: in particolare oggi, dalle 17 alle 23 si alterneranno solisti e gruppi di street art e street music, in un vero e proprio happening musicale e saranno presenti food-truck e happy hour gestiti dai ristoratori di zona. Il ricco calendario di eventi vedrà il coinvolgimento anche dell’Orchestra di Milano-Bicocca, della World Music Orchestra e di studenti, docenti e dipendenti che si sono candidati alla call pubblica per partecipare al festival. Radio Bicocca è partner del Bicocca Music Festival e animerà la piazza dell’Ateneo Nuovo coinvolgendo studenti e passanti con alcuni “music quiz”. In questa prima edizione del Festival sono previste anche alcune iniziative legate all’alimentazione sostenibile, promosse dalla Commissione Ristorazione UniMiB, Base, Best4food, Master Cibo & Società, Master Alimentazione e Dietetica Applicata. (ITALPRESS).

Photo credits ufficio stampa Università Milano Bicocca