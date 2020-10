BOLOGNA (ITALPRESS) – Proroga al piano dei dehors temporanei, ma con modifiche e correttivi che “devono essere discussi e ragionati con i consiglieri”. Lo annuncia l’assessore al Commercio del Comune di Bologna Alberto Aitini rispondendo in question time alla domanda di attualità del consigliere Andrea Colombo (Pd). Il piano straordinario varato dalla Giunta nei mesi scorsi scade infatti il 31 ottobre. Per Aitini “abbiamo con questo provvedimento salvato centinaia di attività commerciali e qualche migliaio di posti di lavoro, lo hanno detto i rappresentanti dei commercianti”, anche se l’assessore riconosce che “questa misura ha creato anche alcune problematiche”. “Da qui a fine ottobre – spiega Aitini – dovremo discutere della possibilità di proroga”. L’intenzione del Comune è di “allargare la platea delle persone coinvolte per avere un documento il più condiviso possibile”. Su alcune criticità come quelle emerse in via delle Moline, per Aitini “ci deve essere una revisione che porti a maggiore ordine per contemperare le esigenze di tutti”. Domani, annuncia l’assessore incontrerà i commercianti della via. Nella proroga visto che si va verso la stagione invernale il consigliere Colombo suggerisce di “evitare che ci siano funghi riscaldanti che rappresentano un problema per l’ambiente”. Il dem suggerisce che i commercianti forniscano delle coperte come avviene nei paesi del Nord Europa.

(ITALPRESS).