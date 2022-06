Un quadro di regole per l’intelligenza artificiale

Trovare un equilibrio tra regolamentazione e innovazione, in particolare nel settore dell’intelligenza artificiale. Questo il tema al centro di un incontro avvenuto nella sede del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Esperti e docenti universitari si sono confrontati su come definire un percorso verso tecnologie più responsabili e inclusive nell’Unione Europea e negli Stati Uniti, come spiega all’Italpress il consigliere del Cnel Michele Faioli. col/sat/gtr