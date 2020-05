Un progetto green per Temini Imerese

Smart City Group, consorzio di imprese della green economy e delle tecnologie per la mobilità elettrica, ha presentato una manifestazione d’interesse relativa al bando per la riconversione ecologica del distretto di Termini Imerese nell'area in provincia di Palermo che è stata della FIAT. abr/mrv/red