Un progetto meditato e pensato dopo che la Regione ha acquistato l’Archivio Alinari, un disegno per far conoscere ai toscani la propria terra, attraverso un Museo della Toscana, nel cuore della città. Questa l’idea del presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, che oggi, giovedì 30 gennaio, ha parlato di un “grande patrimonio da far vivere”.

“A partire dall’Archivio Alinari, e quindi dalle tante foto capaci di raccontare 150 anni di storia, il progetto è quello di creare un vero e proprio Museo della Toscana – al piano terra di palazzo Sacrati Strozzi – in un percorso che si snoda tra l’Opera del Duomo, l’inizio di via del Proconsolo, Palazzo Vecchio e gli Uffizi – nel contesto dei più significativi musei cittadini, in uno spirito di servizio verso tutti i toscani”, ha spiegato il presidente.

“In tale percorso, tra valori, principi e aspetti del nostro vivere, che hanno attraversato l’Unità d’Italia fino a regalarci la regione dei giorni nostri – ha continuato Giani – tutti, penso soprattutto agli studenti e alle giovani generazioni, potranno scoprire e vedere da vicino la Toscana tutta, in equilibrio tra città, natura, borghi e ideali”. “Sarà una full immersion nella storia, un viaggio”, ha assicurato il presidente.

