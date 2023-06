Un morto e 15 feriti in un incidente sull’A16, bus finisce in...

Un morto e 15 feriti in un incidente sull’A16, bus finisce in scarpata

Quattro squadre di vigili del fuoco stanno intervenendo sull’autostrada A16, al Km 150, per un incidente stradale: coinvolti un pullman, con 38 passeggeri, e 5 auto: rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, 15 i feriti. Operazioni in corso per escludere altre persone coinvolte. tvi/red