PESARO (ITALPRESS) – “Al Palazzo Ducale di Pesaro, nella splendida Sala Metaurense, un’occasione davvero speciale: la presentazione del francobollo e della moneta celebrativi di ‘Pesaro Capitale della Cultura 2024’. La Regione vicina ad un evento nell’evento che proietta la seconda città delle Marche e tutte le bellezze custodite nei borghi e nelle località della nostra regione sul grande palcoscenico della cultura e delle bellezze d’Italia”.

Queste le parole dell’assessore della Regione Marche Francesco Baldelli che ha rappresentato la Regione Marche all’evento tenutosi nella mattinata al Palazzo Ducale di Pesaro e organizzato dal prefetto di Pesaro Urbino, Emanuela Greco, per presentare il francobollo e la moneta che celebrano Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024, attraverso due dei suoi monumenti più distintivi: la facciata di Palazzo Ducale, appunto, e Piazza del Popolo. “Questa giornata celebrativa – continua l’assessore Baldelli” – resterà nella storia, non solo del collezionismo italiano ma anche nel cuore di tutti i marchigiani. Una vera testimonianza della coesione tra istituzioni nazionali e locali, in un anno straordinario per la città di Pesaro e le Marche. La città di Rossini – conclude Baldelli – grazie agli eventi organizzati per la Capitale della Cultura 2024 e diffusi su tutto il territorio provinciale, farà da traino per quella che auspichiamo possa essere una nuova stagione di successo per il turismo marchigiano. Un ringraziamento al prefetto Emanuela Greco, soprattutto per la sensibilità verso il nostro territorio”.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Regione Marche