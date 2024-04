MILANO (ITALPRESS) – Il Pirelli Cinturato All Season SF3 è stato eletto il miglior pneumatico quattro stagioni da due importanti riviste di settore, la tedesca Auto Bild Sportscars e l’italiana alVolante, che hanno confrontato i principali prodotti sul mercato all season. Il pneumatico Pirelli è risultato il più sicuro sia su asciutto sia su bagnato, ottenendo giudizi molto positivi anche nel comportamento su neve.

Nella prova di Auto Bild Sportscars, su asfalto bagnato il Cinturato All Season SF3 si è dimostrato “esemplare” nella resistenza all’aquaplaning e nella manovrabilità sia su rettilineo, sia in curva. Su asciutto è risultato il migliore per frenata, handling, risposta di sterzo e resistenza al rotolamento. Ottimi risultati anche su neve dove, scrive Auto Bild Sportscars, con il pneumatico Pirelli “si viaggia sempre in modo sicuro anche ad alte velocità”. Continua la rivista tedesca: “il nuovo pneumatico quattro stagioni ha caratteristiche di guida convincenti in tutte le condizioni meteo”.

La rivista italiana alVolante conclude così la comparativa: “a distinguersi sono le Pirelli Cinturato All Season SF3, che hanno svettato sul bagnato e nelle frenate su asciutto”.

I test di Auto Bild Sportscars e alVolante confermano i risultati già evidenziati da due enti certificatori internazionali: Dekra, che premia il Cinturato All Season SF3 per le prestazioni di frenata1, e TU’V SU’D, che gli ha assegnato il Performance Mark2. Tutte le misure della gamma di lancio, inoltre, hanno ottenuto la più alta classificazione sull’etichetta europea (classe “A”) nell’aderenza su bagnato. Stabilità, comfort acustico e livelli di resistenza al rotolamento vicini a quelli di un pneumatico estivo ne fanno un prodotto performante anche nei mesi più caldi dell’anno, mentre l’aderenza su neve testata in condizioni invernali severe – come dimostra la marcatura 3PMSF – lo rende adatto anche all’utilizzo nella stagione fredda. Una versatilità ottenuta grazie alla tecnologia del battistrada adattivo con lamelle 3D, che modifica la sua forma a seconda delle condizioni, unita all’introduzione di mescole efficaci in un ampio range di temperature.

Già disponibile con misure tra i 16 e i 20 pollici, il Cinturato All Season SF3 si colloca fra l’estivo Cinturato P7 e l’invernale Cinturato Winter 2, ampliando così una famiglia capace di rispondere alle diverse esigenze degli automobilisti di auto compatte o medie. Su una selezione di misure dei prodotti Cinturato è disponibile la tecnologia Pirelli Elect, studiata per valorizzare le caratteristiche dei veicoli elettrici e ibridi plug-in.

foto: ufficio stampa Pirelli

(ITALPRESS).