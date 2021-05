Un concerto in strada per solidarietà a Gaza

Un concerto di solidarietà per due popoli che stanno subendo gli effetti devastanti del conflitto tra Israele e Hamas nella striscia di Gaza: il direttore d'orchestra Alberto Veronesi lo ha messo in scena in piazza San Silvestro a Roma. ror/sat/gtr