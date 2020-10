Un bando da 1.5 mln per promuovere la lettura

Un bando da 1,5 milioni di euro per promuovere la lettura fra tutte le fasce della popolazione, in particolare tra i giovani, che oggi leggono sempre meno. L'iniziativa è di Fondazione Cariplo che ha presentato il bando "Per il libro e la lettura".