VICENZA (ITALPRESS) – Si è concluso ieri la quinta edizione di Rally Racing Meeting, la più grande fiera annuale dedicata al mondo delle competizioni automobilistiche e organizzata dal due volte campione del mondo di rally Miki Biasion. Strepitosa l’affluenza con oltre 10 mila visitatori che, nel weekend scorso, hanno animato l’avvincente kermesse ospitata presso la Fiera di Vicenza, a dimostrazione di quanto sia forte il legame tra il grande pubblico e il Motorsport. Protagonista assoluta il marchio Lancia con le sue più recenti creazioni – Ypsilon Rally 4 HF, Ypsilon HF da 280 CV e Ypsilon LX – e una mostra inedita di tutti i modelli Lancia che, dal 1920 in poi, hanno partecipato a competizioni sportive. Tra queste, ben quattro vetture iconiche della preziosa collezione di Stellantis Heritage: Lancia Stratos HF “Alitalia” (1974) Lancia D50 F.1 (1954), Lancia D25 (1954) e Lancia ECV2 (1988). Ma tutti i riflettori erano puntati sulla Ypsilon Rally 4 HF, che segna il ritorno di Lancia nel mondo dei rally ed è equipaggiata con motore 1.2 Turbo da 212 cavalli, cambio SADEV a cinque rapporti, sospensioni regolabili Ohilns, sedili, cinture e volanti targati Sparco. Sullo stand il pubblico non soltanto ha potuto ammirare questa straordinaria vettura da gara, che ha già raccolto più di 80 preordini a livello europeo, ma anche conoscere l’inedito Trofeo Lancia, che debutterà nel Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR) con sei gare distribuite su cinque appuntamenti.

Suddiviso in tre categorie – Junior (Under 25), Master (25-35 anni) ed Expert (Over 35) – il Trofeo Lancia mette in palio un montepremi del valore totale di 360mila euro con la possibilità per il Campione di entrare nella squadra ufficiale Lancia nell’European Rally Championship (ERC) 2026, capitanata dal Direttore Eugenio Franzetti. A rafforzare il legame tra il mondo delle corse e il marchio Lancia, durante il Rally Racing Meeting è stata ufficialmente presentata la nuova collezione di abbigliamento “Sparco-Lancia HF”, nata dalla collaborazione tra due brand che hanno scritto pagine indimenticabili nella storia del motorsport. Un vero e proprio tributo all’ heritage sportivo di Lancia, che prende nuova vita attraverso una linea di sportswear pensata per piloti, appassionati e cultori dello stile. Oltre alla collezione lifestyle, Sparco fornirà anche l’abbigliamento tecnico ignifugo per tutti i piloti iscritti al Trofeo Lancia 2025, con una linea personalizzata nei nuovi colori Lancia Corse HF, sviluppata in collaborazione con il Centro Stile Lancia. Un mix perfetto di tradizione e innovazione che celebra il ritorno del marchio nei rally con il giusto spirito racing.

“E’ incredibile come le nostre vetture da gara, di ieri e di oggi, facciano battere il cuore ai tanti appassionati che ancora oggi ricordano le gesta leggendarie dei piloti Lancia che hanno scritto alcune delle pagine più belle del motorsport mondiale. Sono certo che il nuovo Trofeo Lancia ci consegnerà un giovane talento che seguiremo con attenzione nei prossimi anni. A lui auguro una carriera fuori dal comune come quella di Miki Biasion, il cui nome è inciso per sempre nella storia secolare di Lancia” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO di Lancia.

“Sono davvero felice del successo registrato da questa quinta edizione del Rally Racing Meeting, segno che il format piace e che c’è ancora tanto entusiasmo attorno al motosport. Quello che mi ha colpito di più è la presenza numerosa dei giovani, a conferma che il rombo dei motori e le competizioni adrenaliniche hanno ancora il loro fascino. Ai ragazzi che ho visto sullo stand Lancia ho anche detto di farsi avanti, occasioni del genere non capitano tutti i giorni” ha concluso Miki Biasion.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).