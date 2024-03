RIETI (ITALPRESS) – Si è tenuto presso il Monastero delle Clarisse Eremite di Fara in Sabina la quinta edizione del Dialogo interreligioso “Oriente-Occidente: Orizzonti di Luce”, organizzato dal Tempio Zen del Gorinkai di Fara in Sabina diretto dal Maestro Zen Gianfranco Gentetsu Tiberti. Alla conferenza di quest’anno intitolata “Semi di pace tra dune di rabbia” hanno partecipato come relatori, oltre al Maestro Tiberti, S.E. Monsignor Cadieres, Vicario Parrocchiale del Santuario di Santa Maria in Farfa e l’Imam S.Y. Pallavicini della Moschea Al Wahid di Milano, moderatore Giovanni Alibrandi. Ha portato i saluti delle Istituzioni, Simone Fratini Vice Sindaco di Fara in Sabina.“Un appello unanime alla pace che viene da tutte le religioni, contro ogni fondamentalismo, Questo dimostra l’importanza del dialogo tra le religioni e gli uomini religiosi delle grandi tradizioni del mondo, soprattutto in questo periodo di guerre e divisioni, come detto anche da Papa Francesco, in una sorta di “guerra mondiale a pezzi”. I leader religiosi devono impegnarsi per trovare un comune territorio di dialogo e fratellanza, che vada a fondo della Natura umana, orientando l’uomo verso la luce dello spirito, e questo impegno è un seme che va coltivato con costanza”. Per questo motivo, ha affermato il Maestro Gentetsu Tiberti, “è fondamentale continuare quella opera di dialogo e scambio, cominciato nel 1986 ad Assisi su impulso di Papa Giovanni Paolo II”.

