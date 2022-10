Un algoritmo per vincere al Fantacalcio

Un algoritmo per vincere al Fantacalcio

Un algoritmo per vincere al Fantacalcio. Barbara Millucci in questa intervista per l'Italpress intervista Francesco Alessandrelli, digital marketing manager di Fantalgoritmo, la startup che promette di cambiare l'approccio al gioco che appassiona 6 milioni di italiani fsc/gtr/abr/