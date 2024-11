Un adolescente su due non riconosce i segnali di un amore tossico

ROMA (ITALPRESS) - 1 adolescente su 2 non riconosce i segnali di un amore tossico. Questo secondo il sondaggio realizzato dalla Fondazione Libellula su 1592 adolescenti tra i 14 e i 19 anni. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne ha parlato con Emanuel Ceruti che il 15 novembre è uscito con "Resta cu me" un libro che parla di amore pensato proprio per gli adolescenti. fsc/mrv