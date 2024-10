MILANO (ITALPRESS) – A poche settimane dal concerto evento di Raf di venerdì 8 novembre per Self control 40th anniversary, annunciati i primi grandi ospiti: sul palco dell’Unipol Forum di Milano si esibiranno J-Ax e Umberto Tozzi; attesi altri artisti e amici che con Raf canteranno i suoi brani più celebri. Sarà una grande festa in musica per celebrare il 40° anniversario non solo di una delle hit più famose di sempre, ma anche della carriera straordinaria del padre del pop in Italia. Dopo il live dell’8 novembre all’Unipol Forum continueranno i festeggiamenti in grande stile con Self control 40th anniversary tour club, il tour celebrativo di otto appuntamenti live. Queste le date: 15 novembre all’Atlantico Live di Roma; 16 novembre all’Estragon Club di Bologna; 21 novembre al Teatro Cartiere Carrara a Firenze; 23 novembre a Dis_Play di Brescia; 27 novembre al Teatro Concordia di Torino; 30 novembre al Gran Teatro Geox di Padova; 6 dicembre alla Casa della Musica di Napoli; 7 dicembre all’Eremo Club di Molfetta (BA). Il cantautore nei live di Self Control 49th Anniversary ripercorrerà la sua storia artistica cantando i brani più celebri del suo repertorio, tra cui “Sei La Più Bella Del Mondo”, “Il battito Animale, “Cosa Resterà degli Anni ’80”, “Ti Pretendo”, “Infinito”, “Stai con Me”, “Non è mai un errore” e molti altri ancora.(ITALPRESS).

Foto: Daniele Mignardi Promopressagency