MILANO (ITALPRESS) – Fiordalice, per tutti Alice, ha compiuto il 12 marzo, 104 anni. Milanese, nata in zona Corso Magenta ha poi abitato in diverse zone della città tra cui via Monte Rosa. Aveva espresso il desiderio di festeggiare il suo compleanno incontrando il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Il desiderio è stato esaudito: Alice Rizzetti è salita al 35esimo piano di Palazzo Lombardia ed è stata accolta dal governatore della Lombardia e dal suo staff nel suo ufficio.

Un incontro, cordiale, partecipato e cortese nelle forme, nei modi e nei contenuti. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Regione Lombardia