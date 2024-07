ROMA (ITALPRESS) – A distanza di un anno dal tour annunciato per la prossima estate, arriva un tris di sold out per le date di Ultimo Stadi 2025 – La favola continua…. Esauriti oggi i biglietti per la prima data di Milano, Stadio San Siro e per la doppietta di Roma allo Stadio Olimpico. Si confermano numeri da capogiro quelli collezionati da Ultimo, che solo venti giorni fa scendeva dal palcoscenico dello show finale della sua tournèe, portando a casa un totale di 412.884 biglietti venduti per le 10 date di Ultimo Stadi 2024 – La favola continua….

“Quando vi ho rincontrati quest’anno ho sentito un calore e un amore che non avevo mai provato e allora mi sono detto che finchè ci sarete voi con me io da qui non mi muovo”, queste le sue parole al momento dell’annuncio a sorpresa di un nuovo tour, che a poco più di 48 ore dalla messa in vendita registrava i primi 250.000 biglietti venduti e in poche settimane ha polverizzato tre delle otto date che lo attendono nel 2025. Un fenomeno più che un successo, una favola nella favola per il più giovane artista italiano in assoluto a raggiungere un risultato simile nel nostro paese: a soli 28 anni Ultimo vanta 41 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès, di cui 8 annunciati per il prossimo anno (3 già esauriti).

Un fenomeno che si riflette in un pubblico composto non da semplici spettatori ma dall’incontro di centinaia di migliaia di persone di ogni età che danno vita a una vera e propria generazione. La Generazione Ultimo. Un vero e proprio movimento, che cresce costantemente e dimostra la propria forza e fedeltà mettendo in cassaforte la propria partecipazione a Ultimo Stadi 2025 – La favola continua…, da Lignano Sabbiadoro ad Ancona, da Milano a Roma, Messina e Bari: dal 29 giugno al 23 luglio il pubblico potrà rispondere dal vivo all’ultima dichiarazione d’amore che li ha salutati: “Non smettete mai di credere nelle favole, io da qui non mi muovo”.

foto: ufficio stampa Goigest

