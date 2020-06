Ulivieri “Allenatori seguono linea Figc”

"Spero che passi la linea federale. Senza furbate, sono una brutta cosa che non funzionano mai. In un momento di difficoltà come questo il nostro mondo non può permetterselo". Così il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri, all'entrata del Consiglio Federale della Figc, a proposito della proposta avanzata dalla Lega Serie A di bloccare le retrocessioni se il campionato si fermasse nuovamente per la pandemia. spf/gm