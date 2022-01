ROMA (ITALPRESS) – Gli atleti della Federazione Ginnastica d’Italia berranno Uliveto, l’acqua dello sport, anche nel 2022.

L’azienda Co.Ge.Di, proprietaria del brand Uliveto, sponsor della FGI dal 2019, ha deciso di rinnovare la propria qualifica di “Partner e Fornitore Ufficiale” della Federazione anche per la prossima stagione agonistica. L’acqua ufficiale della Ginnastica sarà presente nei più importanti eventi nazionali e nelle prestigiose Accademie della FGI. Inoltre, l’acqua Uliveto non sarà fornita solamente ai grandi campioni delle Squadre Nazionali, ma anche a tutti i giovani ginnasti che parteciperanno ai GymCampus estivi 2022. Uliveto, acqua della salute, è una minerale che risponde a molte esigenze fisiche e le sue proprietà sono avvalorate da un ricco carnet di ricerche scientifiche. Acqua Uliveto, grazie alle sue peculiari caratteristiche, è dalla parte dello sportivo perchè contribuisce a compensare le perdite idrosaline dovute al sudore e a limitare gli scompensi che potrebbero condizionare il buon esito di una gara. Bere Uliveto nella giusta quantità, oltre a favorire il veloce recupero dell’idratazione, può servire a ridurre l’eccesso di acido lattico prodotto dallo sforzo muscolare. La ripresa è più rapida e la resa atletica viene esaltata, come dimostrano gli studi condotti con Acqua Uliveto (M.Faina e coll Medicina dello Sport 1983; E.Castellacci, Il Medico Sportivo 2005). Per queste caratteristiche Uliveto è da sempre vicina al mondo dello sport, supportando eventi, squadre nazionali e federazioni coinvolte negli impegni più importanti. Acqua Uliveto, bevuta sia prima che durante e dopo lo sforzo fisico, risponde al meglio alle esigenze dello sportivo e consente facilmente di raggiungere il fabbisogno della quota giornaliera di calcio, particolarmente elevata nello sportivo a causa di una maggiore utilizzazione metabolica dell’osso.

(ITALPRESS).

