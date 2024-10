MILANO (ITALPRESS) – “L’unificazione dei fondi pensione è uno dei temi negoziali alla base della costruzione, nel tempo, di un ampio e articolato sistema di welfare dedicato alle lavoratrici e ai lavoratori del Gruppo e alle loro famiglie. Oggi finalmente si completa un virtuoso percorso di valorizzazione della previdenza complementare che ha avuto inizio dapprima con la costituzione iniziale di due Fondi “unici” – rispettivamente a contribuzione e a prestazione definita – e successivamente con la definizione del percorso di ulteriore aggregazione fra i due Fondi e l’ingresso del Fondo Cariplo”, così Simona Ortolani, segretaria responsabile Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo, commenta l’accordo appena raggiunto tra le Organizzazioni Sindacali e Intesa Sanpaolo.

“Il Fondo nascente avrà una dimensione rilevante sia sotto il profilo della numerosità degli iscritti – che supererebbero i 140.000 – che delle masse gestite”, osserva Dario Cerri, segretario Uilca e consigliere del Fondo a contribuzione definita. “Il nuovo Fondo potrà così sfruttare competenze esistenti; sviluppare ulteriori sinergie operative e offrire a tutti gli iscritti le medesime opportunità, fra cui i benefici della sua struttura multi comparto e la possibilità di iscrivere i familiari a carico, evenienza questa che costituisce una caratteristica distintiva, come evidenziato anche dalla Vigilanza”.

Per Claudia Tolomei, segretaria Uilca e consigliera del Fondo a prestazione definita, “la creazione nel nuovo Fondo, di una sezione unica anche per la prestazione definita, non solo va nella direzione da tempo indicata da Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) di razionalizzazione dei fondi preesistenti, ma consente, conservando tutte le tutele e le garanzie preesistenti, soprattutto sulle prestazioni, di inserire compagini in via di esaurimento in un contesto organizzativo di grande solidità ed efficienza. Fra l’altro, la sottoscrizione dell’accordo aprirà alla valutazione di percorrere nuove offerte di capitalizzazione, opzione in passato risultata sempre molto apprezzata”.

