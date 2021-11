ROMA (ITALPRESS) – “E’ una notizia che attendevamo e che salutiamo con grande soddisfazione”. Così il segretario nazionale della Uila-Uil, Michele Tartaglione, e la segretaria territoriale Uila Parma, Laura Pagliara, commentano l’annuncio dato dal gruppo Barilla di un investimento di 30 milioni per l’apertura di una nuova linea di produzione sughi nello stabilimento di Rubbiano a Parma. “Gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni nello stabilimento di Rubbiano, grazie anche al contributo delle lavoratrici e dei lavoratori, hanno convinto il gruppo Barilla a investire in questo comparto. E’ una decisione importante che conferma la strategia dell’azienda di continuare a puntare sull’Italia e a credere nella valorizzazione delle produzioni nel nostro Paese. Ci aspettiamo che questa scelta porterà a un incremento dell’occupazione, dando così, anche per questa via, una opportunità di crescita e sviluppo per tutto il territorio”, concludono.

