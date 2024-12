Ugl Sicilia, Abbrescia “Convergenza piena sul nuovo segretario”

PALERMO (ITALPRESS) - "La Sicilia ha trovato una convergenza piena e assoluta rispetto al nuovo segretario Carmelo Giuffrida. Oggi è stato votato anche il Consiglio Direttivo dell'Unione Regionale del Lavoro Sicilia. Una grossa soddisfazione perché le nove province siciliane, che sono i nostri presidi territoriali, hanno convenuto rispetto a una decisione unanime, necessaria, produttiva, quanto mai bisognosa, perché il titolo che abbiamo dato a questo congresso è quello di mettere al centro il sindacato per quella che è l'elevazione economica e sociale di questo territorio. Riteniamo che il sindacato sia uno degli attori protagonisti per il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche, particolarmente per quanto riguarda il lavoro. Lavoro che, purtroppo, è mortificato in questa regione e per cui si chiede al sindacato quanto mai un'attenzione assoluta". Così Vincenzo Abbrescia, reggente uscente Ugl Sicilia, a margine del congresso che si è svolto all'hotel Villa D'Amato a Palermo e che ha visto l'elezione di Carmelo Giuffrida come nuovo segretario regionale dell'UGL Sicilia.