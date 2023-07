Ugl, le Edizioni Sindacali al Festival del Lavoro

Tredici volumi pubblicati in un anno, per promuovere un legame sempre più stretto tra cultura e lavoro. Le Edizioni Sindacali dell’Ugl hanno portato la loro esperienza al Festival del Lavoro che si è svolto a Bologna. La direttrice della casa editrice, Ada Fichera, ne parla in un’intervista all’Italpress. sat/mrv